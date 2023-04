Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono.

Gente barata y nuevos ricos, quemaduras de sol y de cigarrillo, fiestas de madrugada y operaciones ilegales en hoteles de segunda, y el mar siempre de fondo como futuro proyecto urbanístico en la ciudad más enloquecidamente internacional de todo el Mediterráneo: Emprendamos pues un viaje musical a Benidorm.

IMÁGENES

Crematorio, una serie Jorge Sánchez-Cabezudo, 2011

Pic-Nic, un documental de Eloi Enciso, 2008

Nieva en Benidorm, una película de Isabel Coixet, 2022

TEXTOS

Spanish Beauty, de Esther García Llovet. Anagrama, 2022

Diarios de Iñaki Uriarte. Pepitas de calabaza, 2019

CANCIONES

Benidorm, por Los Hormigones | The Big Ants 2, 2018 (sintonía)

Benidorm si s’acaba el mon, por Tardor (ft. Els Jovens) | El mal pas, 2019

Benidorm, por Javier Bergia | Divina comedia, 2018

Satanismo, arte abstracto y Benidorm, por Fangoria | Edificaciones paganas, 2022

El pasota de Benidorm, por El payo Juan Manuel | Spanish bizarro, 2001

Cruzando el paraíso, por Loquillo | Balmoral, 2008

Hotel en Benidorm, por Paul McCartney | Paul is Live, 1993

Benidorm, por Calavento | Canciones de sobra, 2018

Voy a Benidorm, por Los Nikis |La hormigonera asesina, 1989

Señor Benidorm, por The Toy Dolls | Episode XIII, 2019

Benidorm es mi torre de Babel, por El Cometa Errante | El Cometa Errante, 2018

Benidorm, por Rubia | Número 1 ya a la venta, 2011

Sintiéndolo mucho, por Joaquín Sabina | Sintiéndolo mucho (BSO), 2022.

https://www.ivoox.com/hardcuore-332-benidorm-experience-audios-mp3_rf_105655871_1.html