La Gallina Ciega T02C03. Con Juan Gil-Albert, 2 septiembre 1969

Tercer capítulo de la segunda temporada del podcast La Gallina Ciega, un diario español una producción de Alfonso Moreira para Radio Malva basada en el libro del mismo título en el que Max Aub relata su visita a la España franquista de 1969. Con las voces de Romá Seguí, Sofia Frijerio, Fran Faura y Santiago Lemoine.

Treinta años después de abandonar España como un republicano más, Max Aub aterrizó el 23 de agosto de 1969 en el aeropuerto barcelonés de El Prat. «He venido, pero no he vuelto», se apresuró a declarar a la prensa barcelonesa para que no hubiera lugar a equívocos o malentendidos sobre la interpretación de su viaje. El pretexto para este viaje fue el de acopiar materiales para un libro encargado por la editorial Aguilar sobre Luis Buñuel que Aub quería titular Buñuel: novela, obra inconclusa en la que trabajó hasta su muerte y que el escritor quiso que fuera la novela de su generación. Aub vino a España en 1969 con la memoria de la dignidad republicana en su equipaje y se sintió en todo momento representante de una España exiliada y democrática que no pudo ser. El contraste entre su memoria de aquella España republicana y la realidad de la España franquista fue para él doloroso y brutal y quedó recogido en La gallina ciega el diario de aquellos días, un testimonio literario con valor de testamento moral que cincuenta años después de su primera edición en 1971, conserva total vigencia y plena actualidad.

https://www.ivoox.com/gallina-ciega-t02c03-con-juan-gil-albert-2-audios-mp3_rf_105851302_1.html