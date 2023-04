A Nuestra Onda Programa 21 Gala Galáctica – La Bacanal de las Imbéciles, emitido jueves 13 de Abril 2023 por Radio Malva 104.9FM

A Nuestra Onda realizado por Penélope, Alejandra y Carolina es un programa en el que pretendemos reflejar la cotidianeidad que rodea El Cabanyal.

Los contenidos serán seleccionados para transmitir diversidad; actualidad, entrevistas, agenda, música y sobre todo Onda Radio Malva. Estamos abiertas a colaboraciones, ponte en contacto con nosotras si quieres hacer una colaboración para realizar el programa.

A Nuestra Onda 21 Gala Galáctica – La Bacanal de las Imbéciles, contamos con la visita en Estudio de Mage Arnal, Debo Pascual y Lucia del Bacanal de Las Imbéciles, Constanza Prieto y la entrevistas telefónica a Toni Valero (Coordinadora de Colectivos Del Parque)-

Lista de canciones

1. Al amanecer – Los Fresones Rebeldes

2. Guided by Angels – Amyl and The Sniffers

3. Encara hi ha combat – Ull de Tro

4. About Damn Time – Lizzo

5. Fuck the Pain away – Peaches

6. El Derecho a la Pereza – Las Odio

7. Let´s dance together – Flitzpipeee Mario

8. Sal fina – Sara Hebe

9. Otra vez – Samantha Hudson

10. Bailarina – Miranda

11. Superdisco – Galactica

12. Let´s have a party – Wanda Jackson

13. Mota o perreo – Michelle Blades

14. Bad Girls – Donna Summer

https://go.ivoox.com/rf/106353953