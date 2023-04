Latinoamérica Sonora Música sin Fronteras 104 Iris y Erik leen sobre unicornios, dinosaurios y sentimientos, emitido martes de Abril de 2023 desde Radio Malva.

Iris y Erik nos visitaron en el Estudio de Radio Malva para compartir un poco de las lecturas que les gustan y además, prepararon una selección con sus canciones favoritas.

Lista de canciones

1. Canción del Dinosaurio – Música para Niños

2. We ain´t gonna take it – Twisted Sister

3. Blitzkrieg Bop – Ramones

4. Spider Man – Ramones

5. La Gallina Mellicera – Jorge Velosa

6. La canción del Unicornio – Tiny Totz Kids

7. Highway to Hell – AC DC

8. Happy – Pharrell Williams

Nos estamos escuchando!

https://www.ivoox.com/latinoamerica-sonora-musica-sin-fronteras-104-iris-y-audios-mp3_rf_106297036_1.html