HardCuore#334. Querer es joder | Poesía escénica

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono. Desde hace ya más unos años formamos parte de la parrilla de Radio Almaina, la radio libre de Granada, de Radio Aktiva, la radio libre de Alcoi, de Radio Argayo de Cantabria y de Contrabanda FM de Barcelona.

Recuperar el espacio público para la palabra dicha, conquistar los teatros para devolverle al pueblo el lenguaje que exhorta, celebra, horada o hiere, sentir la poesía viva en la ceremonia teatral.

POEMAS

Querer es joder, por Jesús Ge | Incultura Fest 2016

Pasó en Graná, por Isabel Martín

Vierda, por Dani Orviz | Club Cronopios 2018

Los poetas contra los poetas, por David Trashumante | Tetería Pachamama 2015

Poema para bastantes personalidades, por Gonzalo Escarpa | Sala Off 2016

¿Tú de quién eres?, por Isabel Martín

MÚSICA

Pick Somebody Up, por Raul Midon & Metropole Orkest | If you really want, 2018 (sintonía)

Le vent du Nord, por Céline Rudolph & Lionel Leukele | Obsession, 2017

Ronda Sud, por Samuel Reina | Ronda Sud, 2022

Gritar más fuerte, por Miguel Campello | Noche y día, 2023

Spanien, por Alexanderplatz | Parques nacionales españoles, 2021

J’attendrai, por Ibrahim Maalouf (ft. Melody Gardot) | Dalida by Ibrahim Maalouf, 2017

Las grietas del tiempo, por Colectivo Panamera | Mares por navegar, 2021

Lágrimas negras, por Mista Savona & Havana Meets Kingston | Lágrimas negras, 2018

María la portuguesa, por Maria do Ceo | Fado con outro acento, 2012.

https://www.ivoox.com/hardcuore-334-querer-es-joder-poesia-escenica-audios-mp3_rf_106473902_1.html