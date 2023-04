A Nuestra Onda Programa 22 Christian Casanova «Murmuyo» y Diana Méndez , emitido jueves 20 de Abril 2023 por Radio Malva 104.9FM

A Nuestra Onda realizado por Penélope, Alejandra y Carolina es un programa en el que pretendemos reflejar la cotidianeidad que rodea El Cabanyal.

Los contenidos serán seleccionados para transmitir diversidad; actualidad, entrevistas, agenda, música y sobre todo Onda Radio Malva. Estamos abiertas a colaboraciones, ponte en contacto con nosotras si quieres hacer una colaboración para realizar el programa.

A Nuestra Onda 22 Christian Casanova «Murmuyo» y Diana Méndez (Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, contamos con la entrevista telefónica a Alma Lerma (guitarra y voces Kuatix.x.x) y la visita en Estudio Murmuyo y de Diana Mendez (abogada del Buffet Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala).

Lista de canciones

1. Burning – The Whitest Boy Alive

2. Libre sin ti – Milenrama

3. Rise above – Minor Threat

4. Extraños hipnóticos – TELEKRIMEN

5. Corona – Minutemen

6. 5 minutes alone – Pantera

7. For whom the bell tolls – Metallica

8. Somos Sur – Ana Tijoux Shadia Mansour

9. Las leyes – Evelyn Cornejo

10. Doña Justicia – Briela Ojeda

11. No rest for the wicked – Likke Li

12. Tuve que quemar – Sara Hebe

13. Cinco siglos resistiendo – Jach´a Mallku

https://go.ivoox.com/rf/106729866