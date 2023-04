HardCuore#335. Por la tangente (flamenca)

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono. Salimos en la radio pirata de un barrio que no respeta ni ley ni horario… Ser uno mismo no es de cobardes. Desde el HC de Ràdio Malva 104.9FM nos salimos por la tangente.

CANCIONES

Vida, por Josemi Carmona. Javier Colina & Bandolero | Vida, 2023 (sintonía)

Por la tangente (timba flamenca), por Diego Guerrero | Por la tangente, 2023

Quererte a medias, por Maui, 2022

De Jerez a Plutón, por Tomasito | Agustisimisimo, 2023

Mahabaat ka khazana, por indialucía | indialucía, 2005

Tangos de la libertad, por José de los Camarones | Anclé mi alma, 2022

Más allá de las llamas, por Noriko Martín | Más allá de las llamas, 2022

Realejo Beach, por La Plazuela | Roneo Funk Club, 2023

Under my Fingertips, por Flamenco Americana | Under my Fingertips, 2022

Si tú me lo pides, volvería a empezar, por Jose Mercé (ft. Dorantes) | El oripandó, 2022

Tanguillo del desahogo, por María Peláe | La Folcrónica, 2023

Boa dona, chacona de negros, por Perrate (ft. Raúl Refree) | Tres golpes, 2022

Balamo/Nací en Álamo, por Mujeres Mediterráneas | Quejío y Mawal, 2021.

https://www.ivoox.com/hardcuore-335-por-tangente-flamenca-audios-mp3_rf_107019569_1.html