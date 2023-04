A Nuestra Onda Programa 23 Puestas en escena y Periodismo Alternativo , emitido jueves 27 de Abril 2023 por Radio Malva 104.9FM

A Nuestra Onda realizado por Penélope, Alejandra y Carolina es un programa en el que pretendemos reflejar la cotidianeidad que rodea El Cabanyal.

Los contenidos serán seleccionados para transmitir diversidad; actualidad, entrevistas, agenda, música y sobre todo Onda Radio Malva. Estamos abiertas a colaboraciones, ponte en contacto con nosotras si quieres hacer una colaboración para realizar el programa.

A Nuestra Onda 23 Puestas en escena y Periodismo Alternativo, contamos con la visita en Estudio de Sol Barrado y Débora Pascual (Compañía Fulanita y Menganita) y también la presencia de Jaime Armendariz (periodista y editor Raichali Noticias)

Lista de canciones

1. Fever – La Lupe

2. You don´t love me – Dawn Penn

3. Lucky Star – Madonna

4. Sexy and I know it – LMFAO

5. Gimme the Power – Molotov

6. Danza de Sol – Los Cogelones

7. Before the sunset – Compass: Instituto Mexicano del Sonido + Toy Selectah

7. Maldito – Jessy Bulbo

https://www.ivoox.com/a-nuestra-onda-programa-23-puestas-escena-audios-mp3_rf_107098780_1.html