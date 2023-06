HardCuore#341. No vivirás peor que tus padres y otros cuentos

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono. Hoy tendremos un programa de mucho cuento, pero cuentos de los buenos extraÍdos de las lecturas que hemos llevado a cabo durante estos últimos meses que hemos ido incorporando, poco a poco, a nuestro taller de audios.

TEXTOS

Miss Marte, de Manuel Jabois. Alfaguara, 2021

Purgatorio, de Jon Sistiaga. Plaza & Janés, 2022

Un caballero en Moscú. Amor Towles. Salamandra 2018

Seis formas de morir en Texas, de Marina Perezagua. Anagrama, 2019

CANCIONES

Movement, por Matthieu Saglio | Voices, 2023

Un lugar perfecto, por Luz Casal | Las ventanas de mi alma, 2023

Restless Heart, por Jonathan Jeremiah | Restless Heart, 2022

Diez días sobrio, por Maronda | Canciones de vino y siembra, 2021

Martes, por Vera Fauna (ft. Kiko Veneno) | Los años mejores, 2023

The Man I love, por Hindi Zahra | Hand made, 2003

Dolores y José, por Miguel Dandart | Donde tú te escondes, 2018

Kalinka, por Coros del Ejército Ruso | The Red Army Choir, 1983

Ain’t Nothing a Young Girl can do, por Don Covay | Different Strokes for Different Folks, 1970

(Escapándome) de mi, por iLe | Nacarile, 2022

Pacto de sal, por Nahuel Pennisi | Feliz, 2017.

https://www.ivoox.com/hardcuore-341-no-viviras-peor-tus-padres-y-audios-mp3_rf_109699923_1.html