A Nuestra Onda 28 Transitando La Desaprobación, emitido desde Radio Malva el jueves 1 de Junio de 2023.

A Nuestra Onda realizado por Penélope, Alejandra y Carolina es un programa en el que pretendemos reflejar la cotidianidad que rodea El Cabanyal. Los contenidos serán seleccionados para transmitir diversidad; actualidad, entrevistas, agenda, música y sobre todo Onda Radio Malva. Estamos abiertas a colaboraciones, ponte en contacto con nosotras si quieres hacer una colaboración para realizar el programa.

A Nuestra Onda 28 Transitando La Desaprobación, contamos con la participación en el Estudio de Laura Medina Lacomba y Marta Enguix Gadea quienes ingeniaron, desarrollan, promueven y realizan el proyecto TRANSITANDO LA DESAPROBACIÓN

Lista de canciones

1.Cornflake Girl – Tori Amos

2. Dancing barefoot – Patti Smith

3. Woman – Cat Power

4. Shadowboxer – Fiona Apple

5. Cloudbusting – Kate Bush

6. Hero – Regina Spektor

7. Down by the water – PJ Harvey

8. The melting of the Sun – St. Vincent

https://go.ivoox.com/rf/110011572