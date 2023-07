HardCuore#345. El último profeta | Pasolini

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Pier Paolo Pasolini fue poeta, narrador, ensayista, crítico literario y, como cineasta, autor de películas fundamentales como Teorema o Saló o los 120 días de Sodoma (1975). Su filmografía, lírica y polémica a partes iguales, obtuvo muy pronto el respaldo de los grandes maestros del cine italiano.

BIBLIOGRAFÍA

Pasolini, el último profeta, de Miguel Dalmau. Tusquets Editores, 2022.

DISCOS

Pasolini, por Aldo Romano | Origine, 2010 (sintonía)

Siamo stanchi di diventare giovani seri, por Pino Ingrosso | Canto Pasolini, 2022

Cavalli di Frisia, por Gianmaria Testa | Extra-muros, 1996

Luna rossa, por Renzo Arbore | Renzo Arbore & The Arboriginals, 2013

Vite mediterranee, de Claudio Battiloro | Sguardi, 2018

Ca’ Barbaro por Lino Cannavacciuolo | Ca’na’, 2004

Voodoo Rendez-Vous, por Tosca | Morabeza, 2020

Come prima, por Ibrahim Maalouf (ft. Ben l’Oncle Soul) | Dalida by Ibrahim Maalouf, 2017

Oggi è domenica, domani si muore, por Pino Ingrosso | Canto Pasolini, 2022

Pasolini é vivo por gli Ultimi | Tre volte dieci, 2017

Cinquante millle por Nina Zilli | Nina Zilli, 2009

A pà, por Francesco di Gregori | Schacchi e Tarocchi, 1985

Profumo di caffè, por Alessandro d’Orazi | Alé, 2022

Köln, January 1975. Pt. I C Live, por Keith Jarret | The Köln Concert, 1975.

https://www.ivoox.com/hardcuore-345-el-ultimo-profeta-pasolini-audios-mp3_rf_111628331_1.html