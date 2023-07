A Nuestra Onda realizado por Penélope, Alejandra y Carolina es un programa en el que pretendemos reflejar la cotidianidad que rodea El Cabanyal. Los contenidos serán seleccionados para transmitir diversidad; actualidad, entrevistas, agenda, música y sobre todo Onda Radio Malva. Estamos abiertas a colaboraciones, ponte en contacto con nosotras si quieres hacer una colaboración para realizar el programa.

A Nuestra Onda 31 Jaleo ´23 y Errekaleor, contamos con la participación telefónica de Jesús Ge (El Sitio de las Palabras) e invitados en Estudio a Ruth y Asis (La Caixeta)

Canciones

1. Come as you are – Caetano Veloso

2. Wish you were here – Arizona Baby, Los Coronas

3. Life on Mars – Seu Jorge

4. That´s all – Claire and The Reasons

5. Rock the Cashbah – Rachid Taha

6. La vie en rose – Iggy Pop

7. The sound of silence – Carmen Mc Rae

8. Walk on the walk side – Vanessa Paradis

9. Ruby Tuesday – Franco Battiato

10. Clandestino – Adriana Calcanhotto

11. The man who sold the World – Silvia Perez Cruz, Raúl Fernández Miró

12. Redemption Song – Johnny Cash, Joe Strummer

13.There is an end – The Greenhornes

14. Enjoy the silence – Moriarty

https://www.ivoox.com/a-nuestra-onda-31-jaleo-23-errekaleor-audios-mp3_rf_111910623_1.html